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جمهورية شبين يخطف مهاجم تليفونات بنى سويف

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:17 ص
جمهورية شبين يخطف مهاجم تليفونات بنى سويف
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محمد الحسيني
 
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نجح مسوؤلى نادى جمهورية شبين فى إتمام التعاقد مع مصطفى عبد المنعم " كشرى " مهاجم الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف وذلك بعد انتهاء عقد اللاعب مع الفريق السويفى .


ووقع اللاعب عقود انضمامه لصفوف جمهورية شبين فى حضور محمد الرشيدى المدير الفني، وأحمد عمر وكيل اللاعب .


ويعد كشرى أحد المهاجمين المتميزين بدورى القسم الثانى، وقد نجح فى إحراز ١٦ هدف مع فريقه السابق تليفونات بنى سويف.


كشري من مواليد أكتوبر عام 1992 من مواليد مركز البداري بأسيوط، ولعب من قبل في صفوف فريق البداري، ثم انتقل الى المقاولون العرب، ثم المنيا، لموسمين، وانتقل لنادي بني سويف، قبل العودة للبداري لنصف موسم، ثم إنضم لتليفونات بني سويف، منذ موسمين، قبل التوقيع لجمهورية شبين.

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