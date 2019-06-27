ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
الخميس 27/يونيو/2019 - 02:48 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
احتفلت كلا من الفنانة ليلي علوي وسيدة الأعمال مني عبود بتخرج أبناءهم خالد علوي نجل الفنانة ليلي علوي
وملك جمال الشرقاوي ابنة سيدة الأعمال مني عبود وذلك تخرجهم من المدرسة الأنجليزية الحديثة بالقاهرة الجديدة دفعة ٢٠١٩.
كما تم تخرج رولا لؤي ابنة المنتج لؤي عبدالله، وشارك بحضور الأحتفالية عدد من مشاهير الفن والمجتمع منهم المنتج محمد حامد وحرمه ريم رافت والمخرج والمنتج وائل عبدالله وسيدة الأعمال منال عبود.
Advertisements