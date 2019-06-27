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ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:48 ص
ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
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الفجر الفني
 
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احتفلت كلا من الفنانة ليلي علوي وسيدة الأعمال مني عبود بتخرج أبناءهم خالد علوي نجل الفنانة ليلي علوي
وملك جمال الشرقاوي ابنة سيدة الأعمال مني عبود وذلك تخرجهم من المدرسة الأنجليزية الحديثة بالقاهرة الجديدة دفعة ٢٠١٩.


كما تم تخرج رولا لؤي ابنة المنتج لؤي عبدالله، وشارك بحضور الأحتفالية عدد من مشاهير الفن والمجتمع منهم المنتج محمد حامد وحرمه ريم رافت والمخرج والمنتج وائل عبدالله وسيدة الأعمال منال عبود.

ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
ليلى علوي ومني عبود يحتفلان بتخرج أبناءهم من المدرسة الإنجليزية بالقاهرة الجديدة (صور)
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