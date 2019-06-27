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أستاذ علم نفس بجامعة الإسكندرية توضح التأثير النفسي لـ"كان 2019"

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:59 ص
أستاذ علم نفس بجامعة الإسكندرية توضح التأثير النفسي لـكان 2019
الدكتورة جيهان شفيق
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نعيم يوسف
 
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قالت الدكتورة جيهان شفيق، أستاذ علم النفس بجامعة الإسكندرية، إن تجمع الناس في حدث واحد مثل كأس الأمم الأفريقية سيكون له أثر كبير، ويبنى داخلنا صور ذهنية لا ننساها طول العمر.

وأضافت "شفيق"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الإنسان في مثل هذا الحدث يمر بعدة مراحل، مثل الافتتاح والفوز والترقب، وغيرها.

وأشارت أستاذ علم النفس بجامعة الإسكندرية، إلى أن هذه المعاني لن تمر مرور الكرام، وهي معاني ذات أثر في النفس.
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