يوفنتوس يقترب من حسم صفقة القرن

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاربعاء من العاصمة الايطالية روما أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي تستعد للحصول على خدمات الدولي الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الانجليزي.





وقالت صحيفة " كوريري ديللو سبورت " أن الشركة الراعية لبوجبا مستعدة من أجل إعادته للبيانكونيري من جديد حيث يستعد النادي الإيطالي لتقديم لاعب من الثلاثي دوجلاس كوستا أو أليكس ساندرو وباولو ديبالا في الصفقة ما يجعل إدارة النادي الانجليزي مرغمة على قبول العرض.





وأفادت بعض التقارير الانجليزية أن سولسكاير المدير الفني للمان قرر بيع بوجبا لكنه في نفس الوقت طالب الإدارة بالحصول على مبلغ 115 مليون يورو على الاقل نظير التفريط به.





يذكر أن بوجبا سبق وأن لعب أربعة سنوات مع يوفنتوس خلال الفترة من 2012 حتى 2016 وتوج مع البيانكونيري بلقب الكالتشيو في أربعة مناسبات وبطولة الكأس في مرتين.