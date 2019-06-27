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عميد "حقوق الإسكندرية" يوضح الفارق بين كارت المعلومات وصحيفة الحالة الجنائية

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:54 ص
عميد حقوق الإسكندرية يوضح الفارق بين كارت المعلومات وصحيفة الحالة الجنائية
كارت المعلومات وصحيفة الحالة الجنائية
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور أمين مصطفى، عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، إنه يجب أن نميز بين "كارت المعلومات"، وبين "صحيفة الحالة الجنائية".

وأضاف "أمين"، في مداخلة مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن كارت المعلومات يتم تسجيل عليه كل شيء حتى البلاغات المقدمة ضد هذا الشخص، وهو مفيد في التحريات التي تجريها الأجهزة الأمنية عند الحاجة.

وتابع عميد حقوق الإسكندرية، أن صحيفة الحالة الجنائية تسجل فيها العقوبات السالبة للحرية، بعد صدور أحكام نهائية، ويمكن محوها بطريقتين فقط، إما عن القضاء بعد مرور مدة معينة، حيث يقدم دعوى يؤكد فيها أنه حسن السير والسلوك، والشيء الثاني من خلال رد الاعتبار القانوني وهذا يأخذ وقتا طويلا لمدة 12 عام.
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المزيد عن: وائل الإبراشي حقوق برنامج اليوم أخبار
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