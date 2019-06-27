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رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى ميسي

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:36 ص
رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى ميسي
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محمد أيمن
 
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اكد الظاهرة البرازيلية رونالدو في تصريحات صحفية أن الجماهير ترغب في مشاهدة الكثير من المهارات على أرضية الملعب وهو ما يتجسد في الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث يسعى عشاق الكرة حول العالم أن يستمر في الملاعب لفترة زمنية طويلة.


وفي مقابلة صحفية أجرتها معه صحيفة الماركا أكد رونالدو أنه يتمنى لميسي عيد ميلاد سعيد وأن يعيش لمدة 100 عام أخرى وأريد أن أوجه له رسالة خاصة بإن يستمتع بلعب كرة القدم طيلة حياته خاصةً لأنه من اللاعبين الذين يفضل الجمهور رؤيتهم طوال الوقت.


وعن مقارنه الجماهير بين أداء ميسي مع برشلونة والارجنتين أكد أن هذا النوع من المقارنات ظالم للغاية وغير مقبول بالمرة خاصةً أن ميسي يتدرب بشكل يومي وبنفس النظام ويقدر على قيادة الفريق والمنتخب لتحقيق نتائج إيجابية في وقت واحد.


وأنهى " متأكد من قدرة ميسي على الفوز رفقة منتخب الأرجنتين على عديد البطولات قبل إعتزاله وأنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك.
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