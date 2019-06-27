فلورنتينو بيريز يضع خطة "المليار يورو" في ريال مدريد
الخميس 27/يونيو/2019 - 02:26 ص
مني العوضي
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نجح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد منذ توليه رئاسة النادي لفترته الثانية التي بدأت قبل 10 أعوام في صيف 2009، تحقيق أرباح بلغت 730 مليون يورو من بيع اللاعبين، ويطمح "بيريز" الوصول إلي مليار يورو من بيع اللاعبين منذ توليه رئاسة النادي.
وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن فلورنتينو بيريز يستهدف خطة بيع ضخمة للاعبي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفيةبمبالغ كبيرة، قد توصل أرباحه من بيع اللاعبين لرقم المليار يورو.
وحصل "الملكي" بالفعل على 30 مليون يورو من بيع ماركوس يورينتي لأتلتيكو مدريد، كما يسعى لبيع الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز والفرنسي ثيو هيرنانديز والإسباني راؤول دي توماس والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش.
ووفقا للصحيفة الاسبانية، يتوقع أن يصل دخل النادي من بيع هؤلاء اللاعبين إلى 300 مليون يورو هذا الصيف، ليتخطى بيريز حاجز المليار يورو من أرباح البيع خلال رئاسته للنادي الملكي، وسيغير ذلك نظرة عالم كرة القدم للنادي من "نادي مجرة النجوم"، إلى ناد يحقق الأرباح ويتعامل بمنطقية سوق الانتقالات.
وتري الصحيفة الاسبانية أن أصعب عملية بيع هذا الصيف تواجه ريال مدريد هي الخاصة بالويلزي بيل، الذي يرفض الضغوطات لمغادرة النادي، ويريد البقاء برغم عدم مشاركته مع الفريق.
ويعتبر كريستيانو رونالدو أغلى لاعب باعه ريال مدريد، عند انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي عام 2018 مقابل 105 مليون يورو، يليه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي انتقل لمانشستر يونايتد مقابل 75 مليون يورو.
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