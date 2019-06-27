فلورنتينو بيريز يضع خطة "المليار يورو" في ريال مدريد





ووفقا للصحيفة الاسبانية، يتوقع أن يصل دخل النادي من بيع هؤلاء اللاعبين إلى 300 مليون يورو هذا الصيف، ليتخطى بيريز حاجز المليار يورو من أرباح البيع خلال رئاسته للنادي الملكي، وسيغير ذلك نظرة عالم كرة القدم للنادي من "نادي مجرة النجوم"، إلى ناد يحقق الأرباح ويتعامل بمنطقية سوق الانتقالات.





وتري الصحيفة الاسبانية أن أصعب عملية بيع هذا الصيف تواجه ريال مدريد هي الخاصة بالويلزي بيل، الذي يرفض الضغوطات لمغادرة النادي، ويريد البقاء برغم عدم مشاركته مع الفريق.