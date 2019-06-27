ماجر: يجب على الجزائر تقديم الكثير أمام السنغال



وقال ماجر في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "المنتخب المصري حقق الأهم بحصد الثلاث نقاط ويجب عليه تحسين الآداء".



واختتم ماجر تصريحاته قائلا :" يجب على الجزائر تقديم الكثير أمام السنغال الذي يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين".

شدد رابح ماجر نجم الجزائر السابق على ضرورة تقديم منتخب بلاده اليوم الكثير في مباراته أمام السنغال في أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر.