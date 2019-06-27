إبراهيم فايق يوجه رسالة لثلاثى المنتخب

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة شكر للاعبي المنتخب الثلاثه أحمد حجازى وطارق حامد وتريزيجيه ، على أدائهم الرجولي بعد تغلب منتخب مصر علي نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية بهدفين مقابل لا شئ فى المباراه التى جمعتهما اليوم فى الجوله الثانيه من بطوله أمم افريقيا.





وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر " قائلا: " حجازى .. طارق حامد ..تريزيجيه .ثلاثى من جيل العمالقه ، شكرا لأنكم رجاله ".



وتابع " مبروك المكسب والأداء أفضل من مباراه زيمبابوي ".