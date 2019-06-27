ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إبراهيم فايق يوجه رسالة لثلاثى المنتخب

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:04 ص
إبراهيم فايق يوجه رسالة لثلاثى المنتخب
Advertisements
طباعة
أسماء فايز
 
Advertisements

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة شكر للاعبي المنتخب الثلاثه أحمد حجازى وطارق حامد وتريزيجيه ، على أدائهم الرجولي بعد تغلب منتخب مصر علي نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية بهدفين مقابل لا شئ فى المباراه التى جمعتهما اليوم فى الجوله الثانيه من بطوله أمم افريقيا.


وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر " قائلا: " حجازى .. طارق حامد ..تريزيجيه .ثلاثى من جيل العمالقه ، شكرا لأنكم رجاله ".


وتابع " مبروك المكسب والأداء أفضل من مباراه زيمبابوي ".

Ø±Ø¨ÙØ§ ØªØ­ØªÙÙ Ø§ÙØµÙØ±Ø© Ø¹ÙÙ: ââØ´Ø®Øµ ÙØ§Ø­Ø¯âØ ÙââÙØ¨ØªØ³ÙâØ ÙââÙØµââââ

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعه الأولي برصيد ٦ نقاط ، وتأهل لدور ١٦بالبطوله ، ليلتقى مع المنتخب الأوغندي يوم الأحد المقبل فى الجوله الثالثه والأخيرة من دور المجموعات لبطوله كأس الامم الافريقية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي