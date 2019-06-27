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وزير الرياضة يشكر الجماهير المصرية

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:57 ص
وزير الرياضة يشكر الجماهير المصرية
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علي نبوي
 
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حرص وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي على توجيه الشكر داخل مدرجات استاد القاهرة الدولي للجماهير التى شهدت مباراة مصر مع نظيره الكونغولي على تفعيلهم وحرصهم على تنظيف المدرجات وجمع المخلقات ووضعها فى الأماكن المخصصة لذلك وذلك عقب انتهاء المباراة والتى انتهت بفوز المنتخب الوطني وحصولة على بطاقة التاهل لدور ال 16.


يأتي ذلك فى إطار الحملة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار شجع ونضف ولاقت قبولا واستحسانا واسعا بين أوساط المشجعين وخاصة الشباب منهم.

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