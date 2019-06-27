ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سفير السويد لدى القاهرة: اهتمام كبير بإعادة اكتشاف مصر كمقصد تجاري وسياحي

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:54 ص
سفير السويد لدى القاهرة: اهتمام كبير بإعادة اكتشاف مصر كمقصد تجاري وسياحي
سفير السويد لدى القاهرة
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال سفير السويد لدى القاهرة، يان تيسليف، إن العلاقات بين السويد ومصر تطورت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أنهم يتابعون التغييرات التي تحدث بمصر، والإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف تيسليف، في لقاء مع قناة "Extra News" الفضائية، أن هناك اهتمام كبير بإعادة اكتشاف مصر كمقصد تجاري وسياحي، وهناك تحول كبير في العلاقات بين البلدين.

وشدد سفير السويد لدى القاهرة، على أن العديد من الوفود التجارية المصرية تزور بلاده، وكل هذه العلاقات تزيد تطور العلاقات بين البلدين.

وأكد أنهم يريدون العمل مع القوى الكبرى في المنطقة ومصر تتميز بأنها منطقة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقريبة لأوروبا، مشيرا إلى أن مصر تعرضت للإرهاب مثل بلاده، ويعرفون ماذا يعني ذلك لأي دولة.
Advertisements
المزيد عن: مصر السويد الإرهاب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي