سفير السويد لدى القاهرة: اهتمام كبير بإعادة اكتشاف مصر كمقصد تجاري وسياحي
الخميس 27/يونيو/2019 - 01:54 ص
نعيم يوسف
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قال سفير السويد لدى القاهرة، يان تيسليف، إن العلاقات بين السويد ومصر تطورت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أنهم يتابعون التغييرات التي تحدث بمصر، والإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف تيسليف، في لقاء مع قناة "Extra News" الفضائية، أن هناك اهتمام كبير بإعادة اكتشاف مصر كمقصد تجاري وسياحي، وهناك تحول كبير في العلاقات بين البلدين.
وشدد سفير السويد لدى القاهرة، على أن العديد من الوفود التجارية المصرية تزور بلاده، وكل هذه العلاقات تزيد تطور العلاقات بين البلدين.
وأكد أنهم يريدون العمل مع القوى الكبرى في المنطقة ومصر تتميز بأنها منطقة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقريبة لأوروبا، مشيرا إلى أن مصر تعرضت للإرهاب مثل بلاده، ويعرفون ماذا يعني ذلك لأي دولة.
وأضاف تيسليف، في لقاء مع قناة "Extra News" الفضائية، أن هناك اهتمام كبير بإعادة اكتشاف مصر كمقصد تجاري وسياحي، وهناك تحول كبير في العلاقات بين البلدين.
وشدد سفير السويد لدى القاهرة، على أن العديد من الوفود التجارية المصرية تزور بلاده، وكل هذه العلاقات تزيد تطور العلاقات بين البلدين.
وأكد أنهم يريدون العمل مع القوى الكبرى في المنطقة ومصر تتميز بأنها منطقة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقريبة لأوروبا، مشيرا إلى أن مصر تعرضت للإرهاب مثل بلاده، ويعرفون ماذا يعني ذلك لأي دولة.
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