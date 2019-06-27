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كالوشا: تجهيزات مصر "أشبه بالمعجزة".. تمنيت اللعب في هذه الملاعب

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:42 ص
كالوشا: تجهيزات مصر أشبه بالمعجزة.. تمنيت اللعب في هذه الملاعب
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أحمد شاكر
 
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أشاد كالوشا بواليا أسطورة زامبيا، بالمجهود المصري المبذول بالبطولة الافريقية في نسختها الحالية.

وقال كالوشا بواليا في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "ما حدث أشبه بالمعجزة عندما ترى الملاعب بهذا الشكل في وقت قصير.

واستكمل : كنت اتمنى ان العب في هذه الملاعب التي وجدتها في مصر خلال البطولة

وتعقيبا على نظام دخول الجماهير للمدرجات قال : اعتقد ان نظام الـ Fan ID جيد.

وتابع : اتمنى ان نرى جماهير في المباريات وتحسين نظام الـ Fan ID لحضور الجماهير بشكل أكبر.

واردف : هاني ابو ريدة مسؤول لديه خبرات كبيرة ومع الجهات الحكومية استعدوا جيداً للبطولة

واتم كلماته: اريد تحية مصر على حفل الافتتاح، شاهدت كثيرا من الاصدقاء.
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