مفاجأة.. اتحاد الكرة يدرس إعادة عمرو وردة لمعسكر المنتخب

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، إعادة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني الأول، لمعسكر الفراعنة مرة أخرى خلال الأمم الإفريقية.





ويأتي دراسة الجبلاية للأمر، بعد تدخل عدد من اللاعبين في صفوف الفراعنة، وتمسك المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني بخدمات لاعبه خلال البطولة، مع اعتذار اللاعب عما بدر منه خلال المعسكر.





ومن المنتظر أن يكتفي مسؤولي الجبلاية، باستبعاد اللاعب خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد في الجولة الثانية لدور المجموعات بالأمم الإفريقية.



