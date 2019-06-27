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مفاجأة.. اتحاد الكرة يدرس إعادة عمرو وردة لمعسكر المنتخب

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:40 ص
مفاجأة.. اتحاد الكرة يدرس إعادة عمرو وردة لمعسكر المنتخب
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محمد الصو
 
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يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، إعادة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني الأول، لمعسكر الفراعنة مرة أخرى خلال الأمم الإفريقية.


ويأتي دراسة الجبلاية للأمر، بعد تدخل عدد من اللاعبين في صفوف الفراعنة، وتمسك المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني بخدمات لاعبه خلال البطولة، مع اعتذار اللاعب عما بدر منه خلال المعسكر.


ومن المنتظر أن يكتفي مسؤولي الجبلاية، باستبعاد اللاعب خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد في الجولة الثانية لدور المجموعات بالأمم الإفريقية.


وكان الاتحاد المصري أعلن استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة، على خلفية سلوكه بعد انتشار فيديو مسئ له، منعا للتأثير على زملائه خلال البطولة.

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