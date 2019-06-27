ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كوبر: لاعبو مصر لعبوا على الهجمة المرتدة أمام الكونغو

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:38 ص
كوبر: لاعبو مصر لعبوا على الهجمة المرتدة أمام الكونغو
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
كشف هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي لأزوبكستان بأن لاعبو المنتخب لعبوا على الهجمة المرتدة أمام الكونغو الاي فازوا عليها بثنائية نظيفة في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال كوبر في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "لاحظت اليوم أن المنتخب اليوم لعب على الهجمة المرتدة واستغلال مساحات محمد صلاح وتريزيجيه والأهم أن اللاعبين قاتلوا من أجل الفوز بالثلاث نقاط".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي