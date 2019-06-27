كوبر: لاعبو مصر لعبوا على الهجمة المرتدة أمام الكونغو



وقال كوبر في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "لاحظت اليوم أن المنتخب اليوم لعب على الهجمة المرتدة واستغلال مساحات محمد صلاح وتريزيجيه والأهم أن اللاعبين قاتلوا من أجل الفوز بالثلاث نقاط".

كشف هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي لأزوبكستان بأن لاعبو المنتخب لعبوا على الهجمة المرتدة أمام الكونغو الاي فازوا عليها بثنائية نظيفة في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا.