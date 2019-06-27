ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الحضري: حارس غينيا بيساو مفاجأة البطولة

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:36 ص
الحضري: حارس غينيا بيساو مفاجأة البطولة
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
أشاد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق بحارس مرمى غينيا بيساو وأكد أنه مفاجأة البطولة.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "الحصول على الثلاث نقاط والصعود للدور المقبل أهم من الآداء".

وأضاف :"يجب على اللاعبين اللعب بثقة أكبر بداية من المباراة المقبلة".

وتابع :"أحمد حجازي ومحمود علاء وتريزيجيه من أفضل اللاعبين في المباراة".

واختتم الحضري تصريحاته قائلاً : "حارس مرمى غينيا بيساو رائع ومفاجأة البطولة حتى الآن والشناوي سيكون له دورا حاسماً في المباريات الفاصلة".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي