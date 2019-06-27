الحضري: حارس غينيا بيساو مفاجأة البطولة

أشاد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق بحارس مرمى غينيا بيساو وأكد أنه مفاجأة البطولة.





وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "الحصول على الثلاث نقاط والصعود للدور المقبل أهم من الآداء".





وأضاف :"يجب على اللاعبين اللعب بثقة أكبر بداية من المباراة المقبلة".





وتابع :"أحمد حجازي ومحمود علاء وتريزيجيه من أفضل اللاعبين في المباراة".





واختتم الحضري تصريحاته قائلاً : "حارس مرمى غينيا بيساو رائع ومفاجأة البطولة حتى الآن والشناوي سيكون له دورا حاسماً في المباريات الفاصلة".