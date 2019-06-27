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تحالف دعم الشرعية يدمر طائرة مسيرة حوثية أطلقت نحو السعودية

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:35 ص
تحالف دعم الشرعية يدمر طائرة مسيرة حوثية أطلقت نحو السعودية
قوات التحالف العربى
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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، مساء الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة "درون" بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.
 
وصرح المالكي - وكالة الأنباء السعودية "واس" - بأن "قوات التحالف الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية من شمال (صنعاء) باتجاه المملكة".
 
وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها.
 
وأكد المالكي استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني و قواعده العرفية.
 
وكان التحالف أعلن أمس اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط.

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