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جوزيه: علاء رجل مباراة مصر والكونغو

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:34 ص
جوزيه: علاء رجل مباراة مصر والكونغو
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي بأن محمود علاء هو أفضل لاعب في مباراة مصر والكونغو والتي إنتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.

وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"مصر فازت بالمباراة وهذا أهم شئ ولكن اللاعبين ملزمين باللعب أكثر من ذلك لأنهم يلعبون ببطء وهناك مشكلة ذهنية أكثر واللاعبين متوترين".

وأضاف :"محمود علاء هو رجل المباراة من وجهة نظري وتريزيجيه كان كلمة السر في كل هجمات المنتخب".
وتابع :"أوغندا فريق ليس قوياً وأهدرت الفوز اليوم على زيمبابوي".

واختتم جوزيه تصريحاته قائلاً :" مروان محسن لم يصنع هجمة واحدة على مرمى الكونغو".
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