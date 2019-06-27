الداخلية السعودية تؤكد ضرورة الارتقاء بمنظومة العمل الأمني

أكد عمار بن عبد الله العمار، مدير عام إدارة المراجعة الداخلية بوزارة الداخلية السعودية، رئيس المؤتمر الثاني للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش فى وزارات الداخلية، أهمية المؤتمر لارتباطه بعمل أجهزة الرقابة والتفتيش وأثرها الهام على وزاراتنا الداخلية وضرورة دراسة الأساليب الحديثة في الرقابة على أعمال الأجهزة الأمنية.





وقال العمار - في تصريحات خاصة لموفدة وكالة انباء الشرق الأوسط بتونس - إنه تم خلال أعمال المؤتمر اليوم استعراض تجربة المملكة العربية السعودية في تعزيز الدور التكاملي بين أجهزة الرقابة والتفتيش والتدقيق الداخلي وذلك بتوجيهات من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي.





وأضاف العمار "أننا نحرص دائمًا على الارتقاء بمنظومة العمل الأمني والرقابة الإدارية والمالية والإسهام في تطوير الآداء الأمني وتنسيق الجهود وتكامل الأعمال الرقابية وفقًا لأساليب الرقابة الحديثة لتحقيق الأهداف المرجوة".





وكان الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب قد افتتح اليوم المؤتمر الثاني للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العرب وذلك بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.





ووجه رئيس المؤتمر عمار بن عبدالله العمار الشكر للأمين العام ومساعديه على جهودهم في الإعداد والتحضير للمؤتمر ، لافتًا إلى دعم الأمير عبدالعزيز بن سعود الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس الدورة السادسة والثلاثين للمجلس للجهود المبذولة في سبيل تعزيز العمل الرقابي والتفتيش في وزارات الداخلية العرب.