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بعد الهزيمة أمام الفراعنة.. تعرف على أول تعليق من مدرب الكونغو

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:31 ص
بعد الهزيمة أمام الفراعنة.. تعرف على أول تعليق من مدرب الكونغو
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علي نبوي
 
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قال فلوران إيينيجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إنه يهنئ المنتخب المصري بالفوز علي فريقه بهدفين دون رد مشيرا إلى أن فريقه حاول العودة للمباراة ولكننا لم ننجح.


تابع فلوران خلال المؤتمر الصحفي : أنه كان يلعب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب المصري ووصل أكثر من مرة للمرمى لكن دون إحراز أهداف.


وأضاف: أن هناك مباراة متبقية له يوم الأحد أمام زيمبابوي وسيلعب للفوز علي أمل التأهل كأفضل منتخب ثالث لدور الـ16.


وأشار إلى أن هناك غيابات لمنتخب بلاده أثرت بالسلب علي فريقه .


وأتم حديثه: أن محمد صلاح نجح في إحراز هدف من فرصة ليعزز تقدم منتخب مصر بهدفين في الوقت التي إتيحت لنا أكثر من فرصة ولم نستغلها و هذه هي كرة القدم.

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