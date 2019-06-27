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أبرز 5 أرقام من تفوق منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية بثنائية

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:28 ص
أبرز 5 أرقام من تفوق منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية بثنائية
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مني العوضي
 
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خطف منتخب مصر فوزاً هاماً من الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين مساء الأربعاء وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

واستطاع منتخب مصر أن يخرج في الشوط الأول من مباراة الكونغو الديمقراطية متفوقاً بثنائية نظيفة وذلك خلال المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.

وأحرز أحمد المحمدي هدف التقدم لمنتخب مصر بالدقيقة "25" ثن عزز محمد صلاح النتيجة بهدف ثانٍ بالدقيقة "43" من عمر الشوط الأول.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" أهم وأبرز الأرقام من فوز منتخب مصر على نظيره الكونغو:

1- هدف المحمدي هو ثاني هدف له ببطولات أمم أفريقيا فالأول كان أمام بنين بنسخة 2010.

2- المحمدي سجل خامس أهدافه الدولية، فى 85 مباراة دولية مع منتخب مصر، الذى حصد معه لقب كأس الأمم الأفريقية عامي 2008 و2010.

3- لم يتقدم منتخب مصر بفارق هدفين بعد نهاية الشوط الأول في كأس الأمم الأفريقية مُنذ 20 يناير 2010 ضد منتخب بينين بنتيجة (2-0).

4- محمد صلاح سجل 40 هدفاً ويدخل ضمن 3 لاعبين فقط سجلوا 40 هدفاً وأكثر مع (حسام حسن 69 وحسن الشاذلي 42).

5- محمد الشناوي يحافظ على نظافة شباكه "كلين شيت" للمباراة الثانية على التوالي.
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