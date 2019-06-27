علاء جميكا: أطلقوا عليّ "جميكا" لعملي "دي جي".. ندمان على تجربة "الشيطان" (حوار)



*صديقي الجوزائي سر نجاح شخصية "علي" بـ"سابع جار".. وأقاربي غضبو لرفضي الكشف عن قاتل "فريدة"

*صناعة السينما مريضة.. ولابد من الانفاق على المسرح ليتعافى

*صناعة السيمنا مريضة ولابد الانفاق على المسرح كما فعل كبار النجوم في الماضي





فنان من طراز خاص استطاع لفت الأنظار بتميزه في أداء دوره، بدا مشواره الفني عام 2005، بعد أن تخرج من المعهد العالي للسينما، يطلق على نفسة "الفنان المحظوظ" وذلك لأنه شارك نجوم كبار في أعمالهم واستطاع أن يترك بصمة، هو الفنان محمد علاء جميكا، الذي سُلطت عليه الأضواء الأونة الأخيرة بعد أن ظهر في أكثر من عمل وهم "زي الشمس، وقمر هادي، والحرملك".





وعن أهم المحطات في مشواره الفني، ونجاح أدواره في الدراما والسينما، كان لـ "الفجر الفني"، حوارًا خاًصًا، وإليكم نص الحوار،،،،،







ما حقيقة اسم "جميكا" ولماذا لم تستمر في لعب كرة القدم؟



كنت أعمل "دي جي"، سنة 1999، وكان استايل ملابسي يشبه للمواطنين في أمريكا الجنوبية، ومن هنا لبوني اصدقائي المقربين لي بـ"جميكا".





كنت ضمن فريق كرة القدم للناشئين، بنادي "المقاولين، ومصر القاهري"، وعندما أصيبت إصابة كبيرة بقدمي اعتزلت، لأن الناشئين في ذلك الوقت لم يكن معترف بيهم، ولا تنفق عليهم إدارة النادي.





مسلسل سابع جار كان نقلة كبير في مشوارك.. حدثنا عن مشاركتك؟





شخصية "علي" بـ"سابع جار"، من أصعب الشخصيات التي جسدتها، ولكني املك صديق مقرب "جوزائي"، فساعدني على اتقان الشخصية بدون أن يلاحظ،وجاء اختياري للشخصية لأنها الاقرب إلى واقعي، وبكل تاكيد هي تجربة جريئة جدًا، ونجاح الدور امر غير متوقع بالنسبة لي لان شعور الخوف من رد فعل الجمهور هل سنترك بصمة في اذهانهم كان مسيطر علي.





وماذا عن دور الطبيب النفسي بـ"زي الشمس" وأبرز ردود الفعل؟





"زي الشمس"، مشروع فني تم بالاتفاق على جميع الشخصيات قبل بدأ التصوير، فكل فرد من فريق العمل كان راضي بالدور الذي يجسده، ولم يكن هناك اي خلاف على تفاصيل العمل، فكانت اسرة عمل مريحة بشكل رائع، ودري بالمسلسل "خالد" طبيب نفسي، لـ"نور" دينا الشربيني، وكان محل شك اتهام بقتل شقيقتها فريدة.





ومن أبرز ردود الفعل التي تلقتها "مين قتل فريدة"، وهذا السؤال وجه لي من أطفال وكبار بداية من 11عامًا، ولكن شرف المهنة يحتم علي عدم الكشف عن أحداث المسلسل حتى لأقرب الأشخاص على الرغم من زعل ناس كتير من اصدقائي.





ما العمل الذي ندمت عليه ولماذا؟





لم أندم على شيئ في حياتي بالكامل سوا المشاركة في فيلم "الشياطين"، هو أول عمل لي بعد تخرجي من المعهد السينما مباشرة، لأن طريقة إخراجه سيئة، فهناك عوامل كثيرة سقطت من المخرج، أبرزهم بعض المشاهدت لم يدرج لها الموسيقى التصويرة، وجودة الصورة كانت رديئة .









ما سر غيابك عن المسرح؟





في الحقيقة لعدم وجود مسرح بالشكل التي تربينا عليه، عندما كنت ادرس بالمعهد، تمنيت الوقوف على خشبة المسرح القومي، وهذا أكبر طموح لينا كطلاب بالمعهد، وايضًا السينما، وذلك لأن في ذلك الوقت كان من الصعب أن يدخل أي شخص على الوسط الفني إلا من يملك موهبة حقيقة على عكس الوقت الراهن، فأصبح هناك نوع من التراخي "الدلع"، مع الفنانين، فضلًا عن تطور التكونولجيا جعلت الامور ميسرة بشكل مبالغ فيه، وصنعت نجوم بدون موهبة.





هذا يدل على عدم إرضائك عن مستوى صناعة السينما والمسرح في الوقت الراهن؟





كفانين فمصر تملك أفضل الفنانين على مستوى العالم، ولكن كصناعة فهي في حالة مرض، طول العام لاننتج 40 عملًا على الاققل، فهذا أمر غريب لان مصر معروفه بأنها أم الفنون، والعلاج لهذا المرض هو الانفاق بالطريقة الصحيحة، كما كان يفعل كبار الفنانين منذ زمن وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي ، في مسرحياته "عفرتو، وطراقيعو"، وغيرها.