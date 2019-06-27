تعرف على تعليق قائد المنتخب على أزمة عمرو وردة

أعرب أحمد المحمدي قائد منتخب مصر عن سعادته الكبيرة عقب الفوز على الكونغو الديمقراطية، بهدفين دون رد والتأهل لثمن نهائي بطولة إفريقيا 2019.





وقال المحمدي عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب، وحققنا الأهم بحصد النقاط الثلاث وعلينا الراحة ثم الاستعداد لمباراة أوغندا".





وتابع "وضعنا تركيزنا في مباراة اليوم بضرورة تحقيق الفوز، وواجهتنا بعض الصعوبات مثل الرطوبة العالية"





وتحدث عن استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب قائلا :"الجميع يعلم ما حدث وعمرو من ضمن العائلة وكلنا بشر ويخطئ ونحن لن نتركه لأنه واحد من اللاعبين في منتخب مصر ومثل المنتخب".





وأضاف "هناك أشياء تخرج من أيد الواحد وسنقف بجواره وإن شاء الله القادم سيكون أفضل له، لكن نحن من نقوم بتكبير الأمور".





وواصل "كل فرد وله حريته الشخصية والحمد لله على المكسب وتركيزنا كان على المباراة ونتمنى التوفيق في الفترة المقبلة".