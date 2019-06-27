القبض على موظفة استولت على 120 ألف جنيه من مسن يعيش بمفرده في الوادي الجديد



تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا، يفيد ضبط موظفة حكومية بتهمة سرقة منزل بمدينة الخارجة.



وبدأت الواقعة ورود بلاغ من "ح. ي" مواليد 1936، 83 سنة، لقسم شرطة الخارجة يفيد اكتشافه سرقة 120 ألف جنيه من مسكنه بمنطقة الحجر المصري بمدينة الخارجة.



وتشكلت فرق بحث سرية، وتم تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بالواقعة، ونجحت التحريات في تحديد هوية مرتكبة الواقعة وتبين أنها سيدة تعمل موظفة بمديرية التربية والتعليم، استغلت وجود العجوز خارج المنزل لشراء احتياجاته مع معرفتها بأنه يعيش بالمنزل بمفرده، واستولت علي 120 ألف جنيه من منزل العجوز.



وتم ضبط المتهمة، وتحرير المحضر رقم 3187 لسنة 2019 جنح قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تمكنت قوة من مديرية أمن الوادي الجديد، من القبض على موظفة بقطاع التعليم بالمحافظة، سرقت مبلغًا ماليًا من مسكن رجل مسن عجوز بواحة الخارجة.