ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

القبض على موظفة استولت على 120 ألف جنيه من مسن يعيش بمفرده في الوادي الجديد

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:45 ص
القبض على موظفة استولت على 120 ألف جنيه من مسن يعيش بمفرده في الوادي الجديد
القبض على موظفة - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
هدير محمود
 
Advertisements
تمكنت قوة من مديرية أمن الوادي الجديد، من القبض على موظفة بقطاع التعليم بالمحافظة، سرقت مبلغًا ماليًا من مسكن رجل مسن عجوز بواحة الخارجة.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا، يفيد ضبط موظفة حكومية بتهمة سرقة منزل بمدينة الخارجة.

وبدأت الواقعة ورود بلاغ من "ح. ي" مواليد 1936، 83 سنة، لقسم شرطة الخارجة يفيد اكتشافه سرقة 120 ألف جنيه من مسكنه بمنطقة الحجر المصري بمدينة الخارجة.

وتشكلت فرق بحث سرية، وتم تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بالواقعة، ونجحت التحريات في تحديد هوية مرتكبة الواقعة وتبين أنها سيدة تعمل موظفة بمديرية التربية والتعليم، استغلت وجود العجوز خارج المنزل لشراء احتياجاته مع معرفتها بأنه يعيش بالمنزل بمفرده، واستولت علي 120 ألف جنيه من منزل العجوز.

وتم ضبط المتهمة، وتحرير المحضر رقم 3187 لسنة 2019 جنح قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي