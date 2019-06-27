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رجل المباراة.. ماذا قدم محمود تريزيجيه أمام الكونغو؟

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:07 ص
رجل المباراة.. ماذا قدم محمود تريزيجيه أمام الكونغو؟
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مني العوضي
 
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حصل محمود حسن تريزيجيه على جائزة رجل مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية وذلك في المباراة التي انتهت لصالح الفراعنة بهدفين نظيفين بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019.

وجاءت ثنائية الفراعنة في شباك منتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق أحمد المحمد ومحمد صلاح خلال الدقيقتين "24 و43" من عمر وزمن الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على أرض استاد القاهرة الدولي.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" ما قدمه محمود تريزيجيه أمام الكونغو:

لعب: 84 دقيقة
صناعة أهداف: 1
معدل التمرير الناجح: 83
المراوغات: 4
صناعة فرص: 2
تقييم: 7.7/10

 ويأتي ترتيب مجموعة مصر كالآتي:
1- مصر: 6 نقاط
2- أوغندا: 4 نقاط
3- زيمبابوي: نقطة
4- الكونغو: بدون نقاط
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