تريزيجيه: أبذل قصارى جهدي من أجل بلدي والتتويج باللقب أهم من الانتقال لنادي أوروبي كبير

أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر على أهمية الفوز الذي حققه الفراعنة على الكونغو بهدفين دون رد والتأهل لثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على المكسب، فوز غالي جدا للمنتخب ونتمنى الاستمرار من أجل إسعاد الجماهير التي تستحق ذلك".

وتابع "كان هناك بعض التعليمات من الجهاز الفني بالعودة إلى الخلف مع أيمن أشرف وأن لا أترك المساحة لأن الكونغو فريق قوي، وطلب مني المساعدة".





وواصل "أبذل كل ما أفعل من أجل بلدي، حتى وإن كنت مصابا أفعل كل ما لدي من أجل بلدي مصر".





وزاد :"أجتهد وواثق أن ما يمنحه الله لي هو قدري، أنا لا أسوق نفسي في البطولة، ولكن أعمل على أن أعلي إسم بلدي بالتتويج باللقب أغلى من الاحتراف والحمد لله على كل شئ".





وأتم :"إن شاء الله يوم 19 من شهر يوليو المقبل يحتفل الجميع في الشوارع بتتويج منتخب مصر باللقب".