تقييم نجوم منتخب مصر في مباراة الكونغو .. المحمدي وتريزيجيه الأفضل

حقق منتخب مصر فوزاً هاماً على الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين مساء الأربعاء وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.





وتمكن منتخب مصر من الخروج في الشوط الأول من مباراة الكونغو الديمقراطية متفوقاً بهدفين نظيفين وذلك خلال المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.



