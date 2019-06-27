وزير الرياضة يهنئ المنتخب الوطنى لكرة القدم بعد تأهله لدور الـ١٦

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على تقديم التهنئة لجميع أعضاء والجهاز الفنى والادارى للمنتخب الوطني لكرة القدم عقب انتهاء مباراته التى جرت اليوم مع نظيره الكونغولي وانتهت بفوزه بهدفين مقابل لاشيئ وذلك ضمن مباريات دور المجموعات لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم ٣٢ و التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو الجاري حتى ١٩ يوليو المقبل.





وأشاد صبحي بالأداء المتميز للاعبي المنتخب الوطنى، والذى وصفه بالأداء الرجولي، كما اعرب عن سعادته بالفوز الذى حققه المنتخب الوطنى ليصبح بذلك اول منتخب من المنتخبات المشاركة بالبطولة يضمن التأهل إلى 16.





وطالب وزير الرياضة لاعبي المنتخب ببذل المزيد من الجهد خلال المباريات القادمة، من اجل إسعاد الجماهير المصرية التى ضربت أروع الأمثلة في الالتزام والتحضر داخل وخارج المدرجات وفى مساندة منتخبها الوطنى ودعمه .