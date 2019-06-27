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محافظ البحر الأحمر يحتفل بفوز المنتخب مع حشد من أهالي الغردقة (صور)

الخميس 27/يونيو/2019 - 12:45 ص
محافظ البحر الأحمر يحتفل بفوز المنتخب مع حشد من أهالي الغردقة (صور)
جانب من الاحتفالات
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محمد طه
 
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احتفل اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، في أجواء تملؤها البهجة، مع أهالي المحافظة بفوز منتخب مصر على نظيره الكونغو ليتأهل لدور الـ 16 بنتيجة متميزة، بممشى النصر.

وشاهد المحافظ مساء اليوم، مباراة مصر والكونغو مع رئيس جامعة جنوب الوادي، واعضاء لجنة الشئون العربية وحشد كبير من أهالى الغردقة ضمن مبارايات بطولة أمم إفريقيا على شاشات ممشى النصر العملاقة.

وكان المحافظ، قد وجه بتجهيز شاشات الممشى لبث المباريات، وتوفير مقاعد إضافية للأهالي، كما تم تجهيز عدد من مراكز الشباب بمختلف مدن المحافظة وتزويدها بالأجهزة اللازمة وشاشات العرض.

وأكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أن يستقبل ممشى النصر وجميع الأماكن المخصصة لعرض المباريات جميع المشاهدين بالمجان، مشيرا أنه حدث عالمى يتواجد على أرض مصر الغالية ويستحق جميع الأهالي متابعته، وتشجيع منتخبنا الوطني، متمنيًا الفوز لمنتخب الفراعنة بالفوز بكأس البطولة.
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