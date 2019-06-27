أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 26-6-2019
الخميس 27/يونيو/2019 - 01:00 ص
Advertisements
Advertisements
رقية جمال - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
فؤاد علام: الأجهزة الأمنية نجحت في اختراق التنظيمات السرية
وأضاف "علام"، أن تخطيط العمليات الإرهابية يؤكد تراجع هذه الجماعات بشكل كبير، مشددًا على أن التنظيمات السرية لابد من مواجهتها بوصول المعلومات عنها للأجهزة الأمنية، وأجهزة الأمن نجحت في اختراق التنظيمات السرية للتوصل لمعلومات عنها، وهذا قمة النجاح للأجهزة الأمنية.
الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة
وأضاف "شاهين"، أنه من المتوقع انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد الجمعة المقبلة.
غلق باب بيع تذاكر الأدوار الإقصائية لكأس الأمم الأفريقية في هذا الموعد
كما أوضحت أنه سيتم غلق بيع تذاكر الأدوار الإقصائية لكأس الأمم الأفريقية بتاريخ 9 يوليو.
موجة حارة تضرب أوروبا لمدة أسبوع.. درجة الحرارة 40
حذر خبراء الأرصاد الجوية في جميع أنحاء أوروبا، من ارتفاع درجات الحرارة، حيث تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في موجة حارة تستمر لمدة أسبوع.
الأرصاد تحذر: غدا درجة الحرارة 47 على هذه المناطق
نشرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا حول حالة الطقس، يوم الخميس الموافق 27 يونيو، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
تعليق قوي من أحمد موسى على استبعاد عمرو وردة: "الأخلاق قبل الكورة"
وتابع "موسى": "الأخلاق قبل كورة القدم، اللي يمثل مصر يكون على قدر التمثيل لمصر، ولشعب مصر العظيم".
فاروق جعفر: "مصر عملت المستحيل.. ومفيش مباراة صعبة"
وقال "جعفر"، إن مصر لن يكون أمامها مباراة صعبة خلال مشوارها في كأس الأمم الإفريقية طالما أن لديها الدافع المعنوي والفني للوصول للهدف، معلقًا: "مصر عملت المستحيل ونظمت البطولة في 5 أشهر وكافة المنتخبات الإفريقية شهدت بذلك".
خبير تطوير التعليم في اليابان: السيسي مدعو لقمة الإيكاد في أغسطس
وأشار إلى أنه كان هناك اجتماعات تحضيرية لجدول أعمال زيارة الرئيس السيسي باليابان، كاشفا أن الرئيس السيسي مدعو أيضا لقمة الإيكاد باليابان في أغسطس، وستكون خاصة بالوضع الإفريقي ومن بين الموضوعات المطروحة فيها التعليم.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
فؤاد علام: الأجهزة الأمنية نجحت في اختراق التنظيمات السرية
وأضاف "علام"، أن تخطيط العمليات الإرهابية يؤكد تراجع هذه الجماعات بشكل كبير، مشددًا على أن التنظيمات السرية لابد من مواجهتها بوصول المعلومات عنها للأجهزة الأمنية، وأجهزة الأمن نجحت في اختراق التنظيمات السرية للتوصل لمعلومات عنها، وهذا قمة النجاح للأجهزة الأمنية.
الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة
وأضاف "شاهين"، أنه من المتوقع انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد الجمعة المقبلة.
غلق باب بيع تذاكر الأدوار الإقصائية لكأس الأمم الأفريقية في هذا الموعد
كما أوضحت أنه سيتم غلق بيع تذاكر الأدوار الإقصائية لكأس الأمم الأفريقية بتاريخ 9 يوليو.
موجة حارة تضرب أوروبا لمدة أسبوع.. درجة الحرارة 40
حذر خبراء الأرصاد الجوية في جميع أنحاء أوروبا، من ارتفاع درجات الحرارة، حيث تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في موجة حارة تستمر لمدة أسبوع.
الأرصاد تحذر: غدا درجة الحرارة 47 على هذه المناطق
نشرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا حول حالة الطقس، يوم الخميس الموافق 27 يونيو، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
تعليق قوي من أحمد موسى على استبعاد عمرو وردة: "الأخلاق قبل الكورة"
وتابع "موسى": "الأخلاق قبل كورة القدم، اللي يمثل مصر يكون على قدر التمثيل لمصر، ولشعب مصر العظيم".
فاروق جعفر: "مصر عملت المستحيل.. ومفيش مباراة صعبة"
وقال "جعفر"، إن مصر لن يكون أمامها مباراة صعبة خلال مشوارها في كأس الأمم الإفريقية طالما أن لديها الدافع المعنوي والفني للوصول للهدف، معلقًا: "مصر عملت المستحيل ونظمت البطولة في 5 أشهر وكافة المنتخبات الإفريقية شهدت بذلك".
خبير تطوير التعليم في اليابان: السيسي مدعو لقمة الإيكاد في أغسطس
وأشار إلى أنه كان هناك اجتماعات تحضيرية لجدول أعمال زيارة الرئيس السيسي باليابان، كاشفا أن الرئيس السيسي مدعو أيضا لقمة الإيكاد باليابان في أغسطس، وستكون خاصة بالوضع الإفريقي ومن بين الموضوعات المطروحة فيها التعليم.
Advertisements