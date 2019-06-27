أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 26-6-2019

تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.وأضاف "علام"، أن تخطيط العمليات الإرهابية يؤكد تراجع هذه الجماعات بشكل كبير، مشددًا على أن التنظيمات السرية لابد من مواجهتها بوصول المعلومات عنها للأجهزة الأمنية، وأجهزة الأمن نجحت في اختراق التنظيمات السرية للتوصل لمعلومات عنها، وهذا قمة النجاح للأجهزة الأمنية.وأضاف "شاهين"، أنه من المتوقع انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد الجمعة المقبلة.كما أوضحت أنه سيتم غلق بيع تذاكر الأدوار الإقصائية لكأس الأمم الأفريقية بتاريخ 9 يوليو.حذر خبراء الأرصاد الجوية في جميع أنحاء أوروبا، من ارتفاع درجات الحرارة، حيث تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في موجة حارة تستمر لمدة أسبوع.نشرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا حول حالة الطقس، يوم الخميس الموافق 27 يونيو، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.وتابع "موسى": "الأخلاق قبل كورة القدم، اللي يمثل مصر يكون على قدر التمثيل لمصر، ولشعب مصر العظيم".وقال "جعفر"، إن مصر لن يكون أمامها مباراة صعبة خلال مشوارها في كأس الأمم الإفريقية طالما أن لديها الدافع المعنوي والفني للوصول للهدف، معلقًا: "مصر عملت المستحيل ونظمت البطولة في 5 أشهر وكافة المنتخبات الإفريقية شهدت بذلك".وأشار إلى أنه كان هناك اجتماعات تحضيرية لجدول أعمال زيارة الرئيس السيسي باليابان، كاشفا أن الرئيس السيسي مدعو أيضا لقمة الإيكاد باليابان في أغسطس، وستكون خاصة بالوضع الإفريقي ومن بين الموضوعات المطروحة فيها التعليم.