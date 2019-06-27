برلماني ألماني: الاقتصاد المصري في أعين وبؤرة اهتمام التعاون الاقتصادي الألماني

قال بيتر رامزاور، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية في البرلمان الألماني، إن الاقتصاد المصري في أعين وبؤرة اهتمام التعاون الاقتصادي الألماني؛ لأن بلاده تعلم أهمية مصر، كما تعلم أن اقتصادها في إطار البزوغ ويمكن الاعتماد عليه بشكل كبير.وأضاف رامزاور، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن "مصر قريبة من ألمانيا ويفصلها البحر المتوسط فقط، وهي الأقرب لمدينة ميونخ، حيث تبعد عدة ساعات قليلة بالطيران، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الألمان يعلمون أن الاستثمار في مصر وتعزيز التبادل التجاري معها، هو استثمار جيد لمستقبل الجانبين".وتابع: "علينا أن نستكمل ما بدأناه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وتلك العلاقات الطيبة مع المستشارة الألمانية، حيث تبادلا العديد من الزيارات بشكل غير مسبوق ولم أعهده من قبل، حيث أنني أسافر كثيرا إلى العالم العربي، وهذه علامة طيبة جدا، حيث أنني أنظر إلى الأمر كله من وجهة نظري كسياسي وعضو في البرلمان الألماني".