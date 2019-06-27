احتفال وفرحة أهالي القليوبية بالأعلام بفوز مصر على الكونغو (صور)

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احتفل أهالي محافظة القليوبية، بفوز منتخب مصر في مباراته ضد الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات بطولة الأمم الأفريقية.



وكان قد شارك الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، العشرات من شباب وأهالي شبرا الخيمة في مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، ضمن مباريات بطولة الأمم الإفريقية مصر ٢٠١٩، وذلك بنادي النيل الرياضي بشبرا الخيمة.



وشارك الشباب فرحتهم بأداء المنتخب والتشجيع والهتاف، دعمًا للمنتخب للفوز في المباراة.



وامتلأت المقاهي والكافيهات ومراكز الشباب، بالشباب والأطفال لمتابعة المباراة، بالشاشات المعدة للمباراة.



وكان قد تابع الصبروط استعدادات وتجهيزات مركزي شباب منطي وميت نما التابعين لإدارة شباب شبرا، واستعدادهما لاستقبال الأعضاء لمشاهدة مباراة مصر والكونغو، حرصًا على توفير أفضل مشاهدة لأبناء مراكز الشباب بالقليوبية.



وشملت جولته مركز شباب سنديون التابع لإدارة شباب قليوب، ونادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، وسط إقبال جماهيري منقطع النظير.



وأوضح الصبروط أن المراكز تهدف إلى توفير خدمات المشاهدة لأهالي المنطقة المحيطة بالمركز ولأعضائه، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.

