بعد فوز مصر على الكونغو.. "الفراعنة" ترسم الفرحة على وجوه الدقهلاوية

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غمرت الفرحة جماهير محافظة الدقهلية، عقب انتهاء المباراة بين مصر والكونغو، بعد فوز المنتخب المصري بهدفين أحرزهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح لترتسم الفرحة وتتعالى الهتافات بين الجماهير داخل مراكز الشباب والأندية وعلى الكافيهات بالدقهلية.



وكانت شهدت مراكز شباب وأندية محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، إقبالا شديدا تزامنا مع مباراة مصر والكونغو فى بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر.



وأكدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية استعداد جميع مراكز شباب المحافظة الاستقبال الجماهير للمشاهدة وإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية.



وأعلن رياض جمال الدين، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية عن الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بإذاعة مبارات كأس الأمم الأفريقية، داخل 205 مركز شباب ونادي على مستوى جميع مراكز وقرى المحافظة.



وأكد وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية تركيب شاشات عرض داخل 185 مركزًا للشباب و20 ناديًا رياضيًا، بجميع مراكز ومدن وقرى الدقهلية، لمشاهدة مباريات البطولة مجانًا.