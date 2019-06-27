تفاصيل مصرع فلاح على يد شقيقين لخلافات بسبب قطعة أرض بالدقهلية



وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين ونتج عنها مصرع فلاح في قرية بدين بمركز المنصورة.



وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد احمد توفيق رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة ومعاونية وقوة مرافقة لهم الي مكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع محمود عبد الله محمد ابراهيم ٣٨ سنه فلاح ومقيم بقرية بدين مركز المنصورة إثر إصابته بكسر في الجمجمة نتيجة ضربة بفأس في الرأس



وبتكثيف التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفي وشقيقين مصطفي علي اسماعيل جوده ٢٨ سنة مهندس مدني حر ومحمد علي اسماعيل جودة ٣٨ سنه مندوب مبيعات ومقيمان بقرية بدين وذلك لخلافات بينهما علي الجيرة في فدان أرض



وتم نقل الجثة لمستشفي المنصورة الدولي وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهمان وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة

لقي فلاح مصرعه في نهاية العقد الثالث من عمره، ضربا بالفأس على رأسه على يد شقيقين مهندس ومندوب مبيعات نشبت بينهم مشاجرة لخلافات على قطعة أرض زراعية بقرية بدين في مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.