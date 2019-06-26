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السيسي يصدر قرارا بمنح الموظفين علاوة دورية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:53 م
السيسي يصدر قرارا بمنح الموظفين علاوة دورية
الرئيس السيسي
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قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بإصدار القانون رقم 76 لسنة 2019 يقر حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016. 

حيث يمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.

ونصت المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في 1 يوليو 2019 طبقاً للمادة "37" منه مبلغ 75 جنيهًا شهريًا. 

واعتبارًا من يوم 1 يوليو 2019 يمنح القانون العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

ويمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه اعتبارًا من يوم 1 يوليو 2019، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة قدرها "150 جنيهًا"، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
السيسي يصدر قرارا بمنح الموظفين علاوة دورية
السيسي يصدر قرارا بمنح الموظفين علاوة دورية
السيسي يصدر قرارا بمنح الموظفين علاوة دورية
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