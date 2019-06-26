ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مركز معلومات الوزراء يهنئ المنتخب المصري بالفوز على الكونغو

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:59 م
مركز معلومات الوزراء يهنئ المنتخب المصري بالفوز على الكونغو
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
هنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، المنتخب المصري بالفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية في بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019، بنتيجة ٢- صفر.

وتغلب منتخب مصر على نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/0 في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا، سجل هدفي الفراعنة كل من أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وضمن تأهله رسميا لدور الـ 16 بالبطولة. 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي