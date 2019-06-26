مركز معلومات الوزراء يهنئ المنتخب المصري بالفوز على الكونغو
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:59 م
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هنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، المنتخب المصري بالفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية في بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019، بنتيجة ٢- صفر.
وتغلب منتخب مصر على نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/0 في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا، سجل هدفي الفراعنة كل من أحمد المحمدي ومحمد صلاح.
وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وضمن تأهله رسميا لدور الـ 16 بالبطولة.
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