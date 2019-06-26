مركز معلومات الوزراء يهنئ المنتخب المصري بالفوز على الكونغو

هنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، المنتخب المصري بالفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية في بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019، بنتيجة ٢- صفر.



