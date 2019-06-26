أبرز إحصائيات وأرقام من مباراة مصر والكونغو.. المحمدي الأفضل





حقق منتخب مصر فوزاً مستحقاً على الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين مساء اليوم الأربعاء وذلك في إطار المباراة التي جمعت بين الطرفين بالجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.





وجاء هدف مصر الأول عن طري قأحمد المحمدي بالدقيقة "24" ثم تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة "42" من عمر الشوط الثاني.





ويحتل منتخب مصر حالياً صدارة المجموعة الأول برصيد 6 نقاط ويأتي خلفه أوغندا برصيد 4 نقاط ثم زيمبابوي نقطة والكونغو بدون نقاط.





وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" أبرز الأرقام والإحصائيات من مباراة مصر والكونغو:





1- كل التسديدات: مصر 9/ الكونغو 14





2- الاستحواذ: مصر 52/ الكونغو 47





3- معدل التمرير الناجح: مصر 80 / الكونغو 79





4- المراوغات: مصر 4 / الكونغو 1





5- الفوز بالصراعات الهوائية: مصر 22 / الكونغو 12





6- التدخلات: مصر 12/ الكونغو 12





7- الركنيات: مصر 5/ الكونغو 3





8- فقد الاستحواذ: مصر 9 / الكونغو 5





وحصل أحمد المحمدي على أعلى تقييم في المباراة من بين لاعبي منتخب مصر بـ7.6/10 ويأتي بعده طارق حامد بـ7.3 ومحمد صلاح ثالث أفضل لاعب بـ7.1/10.



