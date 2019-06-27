سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 27-6-2019.. واستقرار العملة الأمريكية

16.65 جنيها للشراء، 17.75 جنيها للبيع.





وكان الدولار شهد تراجعا حادًا منذ بداية العام 2019 بلغت أكثر من جنيه واحد، بعد الأنتعاش الكبير في تدفقات المستثمرون الأجانب لشراء أدوات الدين.