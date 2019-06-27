سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 27-6-2019.. واستقرار العملة الأمريكية
الخميس 27/يونيو/2019 - 12:05 ص
الفجر الاقتصادي
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سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الخميس 27-6-2019، عند نفس مستويات إغلاق أمس، وشهدت العملة الأمريكية خلال تعاملات أمس تغيرًا محدودًا؛ أسفر عن ارتفاع سعر الدولار في 3 بنوك، وانخفاضه في بنكين، وجاء متوسط سعر العملة الأمريكية اليوم، 16.65 جنيها للشراء، 17.75 جنيها للبيع.
يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي
وكان الدولار شهد تراجعا حادًا منذ بداية العام 2019 بلغت أكثر من جنيه واحد، بعد الأنتعاش الكبير في تدفقات المستثمرون الأجانب لشراء أدوات الدين.
جاء سعر الدولار في مصر وفقًا للتحديثات البنكية كالتالي:
سعر الدولار في بنك قناة السويس
16.64 جنيه للشراء
16.74 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
16.66 جنيه للشراء
16.76 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
16.64 جنيه للشراء
16.74 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك البركة
16.66 جنيه للشراء
16.76 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع
قرار تحرير سعر الصرف
يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي
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