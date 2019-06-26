عاجل.. أتلتيكو مدريد يخطف صفقة برشلونة والريال

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي عبر بيان رسمي صدر عنه اليوم الأربعاء، أنه تم بيع جواو فيليكس إلى نادي أتلتيكو مدريد بعد مفاوضات طويلة بين إدارتي الناديين.





وأكد النادي البرتغالي على اتفاقه مع أتلتيكو مع أتلتيكو مدريد على بيع جواو فيليكس مقابل 126 مليون يورو.





وكانت إدارة نادي أتلتيكو مدريد قد دخلت في مفاوضات جادة مع بنفيكا على ضم المهاجم الشاب وتدعيم خط الهجوم وذلك استعداداً للموسم الجديد.





وخاض فيليكس مع بنفيكا خلال الموسم المنصرم 43 مباراة في كافة المباريات حيثُ سجل 20 هدفاً وصنع 11 هدفاً.



