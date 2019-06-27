سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 27-6-2019.. أسعار العملة السعودية في البنوك
الخميس 27/يونيو/2019 - 12:02 ص
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الخميس 27-6-2019، حيث حافظت العملة السعودية على استقرارها، وجاء متوسط سعر الريال السعودي اليوم 4.43 جنيها للشراء
4.47 جنيها للبيع.
وسجلت العملة السعودية أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلاً 4.45 جنيها، وجاء أقل سعر لبيع الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي عند مستوى 4.46 جنيها.
وسبق أن ارتفع الطلب علي الريال خلال موسم عمرة رمضان، مع وجود توقعات بارتفاع الطلب والسعر مع اقتراب موسم الحج وأصبحت أسعار العملة السعودية وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:
سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.43 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.37 جنيه للشراء
4.50 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.43 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.46 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
Advertisements
المزيد عن: سعر الريال اليوم سعر الريال السعودي اسعار العملة السعودية اسعار العملة اسعار الريال السعودي في البنوك اخبار الاقتصاد
- سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 14/3/2019
- سعر الريال السعودي في نهاية التعاملات اليوم السبت 16/3/2019
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 13-6-2019
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-6-2019 بالبنوك والسوق السوداء
- سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس 20 يونيو 2019
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 21-6-2019 بالبنوك والسوق السوداء
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 23-6-2019 بالبنوك والسوق السوداء
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 24/6/2019
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25/6/2019
- سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26*6*2019