سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 27-6-2019.. أسعار العملة السعودية في البنوك

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الخميس 27-6-2019، حيث حافظت العملة السعودية على استقرارها، وجاء متوسط سعر الريال السعودي اليوم 4.43 جنيها للشراء

4.47 جنيها للبيع.





وسجلت العملة السعودية أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلاً 4.45 جنيها، وجاء أقل سعر لبيع الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي عند مستوى 4.46 جنيها.





وسبق أن ارتفع الطلب علي الريال خلال موسم عمرة رمضان، مع وجود توقعات بارتفاع الطلب والسعر مع اقتراب موسم الحج وأصبحت أسعار العملة السعودية وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:





سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.43 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.37 جنيه للشراء

4.50 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.43 جنيه للشراء 4.47 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42 جنيه للشراء

4.46 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.41 جنيه للشراء