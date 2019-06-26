يلا شوت HD بث مباشر مباراة مصر والكونغو كورة ستار Yalla africa رابط متعدد Total 2019 Africa

في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم يقدم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر رابط الاسطورة بدون تقطيع في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية على ملعب ستاد القاهرة الدولي اليوم الاربعاء الموافق 26-6-2019.





كورة لايف موقف منتخب مصر والكونغو من مباراة اليوم:

يخوض منتخب مصر اللقاء الثاني اليوم وسط رغبة بتحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعد الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف حيث يركز الفراعنة على حصد الثلاثة نقاط اليوم للوصول للنقطة السادسة لضمان التأهل مبكراً دون الانتظار لنتيجة المباراة الثالثة بالمجموعة، أما منتخب الكونغو يدخل اللقاء ولا بديل أمامه سوي الفوز للحفاظ على آماله بعد الخسارة في اللقاء الأول من أوغندا بهدفين دون رد ليتذيل على آثرها المجموعة برصيد صفر من النقاط.





القنوات الناقلة وموعد مباراة مصر والكونغو اليوم:

مشاهدة مباراة مصر والكونغو في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة بث مباشر على قناة تايم سبورت بجانب نقلها على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على قناة بي إن سبورت ماكس ، ولكن ستكون البداية الساعة السابعة لمشاهدة لقاء أوغندا وزيمبابوي في المجموعة الأولى ثم مشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية فسوف ينطلق في تمام العاشرة مساء.





التشكيل المتوقع لمنتخب مصر امام الكونغو:

ينتظر أن يدخل المنتخب المصري لقاء اليوم بتشكيل مماثل للمباراة الاولي التي لعبها أمام منتخب زيمبابوي وسيكون التشكيل على النحو التالي.

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، احمد حجازي، محمود علاء، أحمد المحمدي

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، مروان محسن، محمود حسن تريزيجيه





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من المنتظر أن يفتح استاد القاهرة أبوابه في تمام الثانية عشر ظهراً لاستقبال الجماهير على أن يتم غلق البوابات بشكل رسمي في السابعة مساءاً مع انطلاق مباراة أوغندا وزيمبابوي حيث تقام مباراة أوغندا وزيمبابوي في السابعة مساء تليها مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء حيث يحق للجمهور المصري حضور المباراة الأولى بين أوغندا وزيمبابوي ثم حضور مباراة مصر والكونغو بنفس التذكرة.





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