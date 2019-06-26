رئس جامعة المنصورة يشاهد مباراة مصر والكونغو مع الطلاب
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:22 م
محمد كشك
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شارك الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، أعضاء هيئة التدريس وأسرهم والعاملين والطلاب والطلاب الوافدين، مشاهدة مباراة كرة القدم بين فريقى المنتخب الوطنى المصرى ومنتخب الكونغو فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ الثانية والثلاثين والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو إلى ١٩ يوليو.
حيث جهزت الجامعة شاشات عرض لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالقرية الأولمبية، بحضور الدكتور عادل الجندى عميد كلية العلوم، الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على الوافدين، الكابتن هيثم البدويهى مدير القرية الأولمبية.
وشهدت القرية الأولمبية توافد طلاب المدن الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الوافدين لمشاهدة المباراة وتشجيع المنتخب الوطنى بشكل جماعى.
وشهدت القرية الأولمبية توافد طلاب المدن الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الوافدين لمشاهدة المباراة وتشجيع المنتخب الوطنى بشكل جماعى.
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