مراكز الشباب بالبحر الأحمر تكتظ بالجماهير لتشجيع المنتخب الوطني (صور)
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:20 م
محمد طه
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شهدت مراكز الشباب بالبحر الأحمر حشود كبيرة من المواطنين لتشجيع المنتخب الوطنى وسط حالة من الفرحة من الجماهير بالبحر الأحمر تعلو اصواتها عقب هدف الفرعون المصري محمد صلاح وسط تشجيع كبير من الجمهور.
وكانت أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، عن تجهيز 17 مركز شباب، و14 نادي، لعرض مباريات كاس الامم الأفريقية التي تستضيفها مصر 2019، مجانا.
وقال أحمد حشيش، وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب بالبحر الأحمر، أن مراكز الشباب والأندية أنهت استعداداتها لتوفير كافة الخدمات الجماهيرية في مختلف أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 17 مركز شباب، و14 ناديا بجميع مدن المحافظة بالإضافة إلى مكتبة مصر العامة بالغردقة التى تم تجهيز بها شاشة عملاقة وتقديم جميع المشروبات بالمجان الاستقبال المشجعين من أهالي المحافظة بالمجان للأعضاء وغيرهم.
وأضاف حشيش، أنه تم توفير شاشات كبيرة لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة، من أجل تسهيل متابعة البطولة على الجماهير والشباب، بالإضافة للأجواء الجماهيرية المميزة في التجمعات الشبابية.
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