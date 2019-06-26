ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خبير تطوير التعليم في اليابان: السيسي مدعو لقمة الإيكاد في أغسطس

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:19 م
خبير تطوير التعليم في اليابان: السيسي مدعو لقمة الإيكاد في أغسطس
الدكتور حسين الزناتي
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال الدكتور حسين الزناتي، خبير تطوير التعليم في اليابان، إن المتحدث باسم حكومة اليابان صرح بأهمية مشاركة الرئيس السيسي بقمة العشرين.

وتوقع "الزناتي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشت" المذاع على قناة ondrama، مساء الأربعاء، من الرئيس مشاركة فعالة لاسيما انه يمثل 50 دولة إفريقية كـ رئيسا للاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أنه كان هناك اجتماعات تحضيرية لجدول أعمال زيارة الرئيس السيسي باليابان، كاشفا أن الرئيس السيسي مدعو أيضا لقمة الإيكاد باليابان في أغسطس، وستكون خاصة بالوضع الإفريقي ومن بين الموضوعات المطروحة فيها التعليم.
Advertisements
المزيد عن: توك شو السيسي الدكتور حسين الزناتي اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
1
x
16:30
0
غينيا
أوغندا
1
x
19:00
1
زيمبابوي
مصر
2
x
22:00
0
جمهورية الكونجو