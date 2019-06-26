خبير تطوير التعليم في اليابان: السيسي مدعو لقمة الإيكاد في أغسطس
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:19 م
داليا الحسين
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قال الدكتور حسين الزناتي، خبير تطوير التعليم في اليابان، إن المتحدث باسم حكومة اليابان صرح بأهمية مشاركة الرئيس السيسي بقمة العشرين.
وتوقع "الزناتي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشت" المذاع على قناة ondrama، مساء الأربعاء، من الرئيس مشاركة فعالة لاسيما انه يمثل 50 دولة إفريقية كـ رئيسا للاتحاد الإفريقي.
وأشار إلى أنه كان هناك اجتماعات تحضيرية لجدول أعمال زيارة الرئيس السيسي باليابان، كاشفا أن الرئيس السيسي مدعو أيضا لقمة الإيكاد باليابان في أغسطس، وستكون خاصة بالوضع الإفريقي ومن بين الموضوعات المطروحة فيها التعليم.
وتوقع "الزناتي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشت" المذاع على قناة ondrama، مساء الأربعاء، من الرئيس مشاركة فعالة لاسيما انه يمثل 50 دولة إفريقية كـ رئيسا للاتحاد الإفريقي.
وأشار إلى أنه كان هناك اجتماعات تحضيرية لجدول أعمال زيارة الرئيس السيسي باليابان، كاشفا أن الرئيس السيسي مدعو أيضا لقمة الإيكاد باليابان في أغسطس، وستكون خاصة بالوضع الإفريقي ومن بين الموضوعات المطروحة فيها التعليم.
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