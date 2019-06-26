يلا شوت Total 2019 Africa Cup of Nations مشاهدة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر اليوم بي إن سبورتس المفتوحة

متابعة البث المباشر لمواجهة منتخب مصر، ضد نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك اليوم الأربعاء 26 يونيو في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، يلا شوت، كول كورة، كورة لايف، كورة أون لاين.





يلا شوت لمباراة منتخب مصر ومنتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 Yala shoot، يلا كورة Yala Kora في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة كورة أون لاين، Kora online، كورة لايف Kora live.





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كورة أون لاين، ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب الكونغو الديمقراطية في مواجهة منتخب مصر :-

ماتامبي، ديوس، تيسراند، ماسوكو، ليونداما، موبوكو، بوبي، مبيمبا، بولاسي، ميشاك، باكبامبو.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في تلك المواجهة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة الآتية :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد المحمدي - أحمد حجازي - محمود علاء - أيمن أشرف.

خط الوسط : طارق حامد - محمد النني - محمود حسن تريزيجيه - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مروان محسن.





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