أسعار النفط ترتفع بفعل هبوط مخزونات الخام الأمريكي

صعدت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة، اليوم الأربعاء، وسجلت أعلى مستوياتها في حوالي شهر بدعم من بيانات حكومية أظهرت هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام وانخفاضات مفاجئة في مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة، بينما سجلت صادرات النفط مستوى قياسيا مرتفعا.





وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.44 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.49 دولار للبرميل.





وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.55 دولار، أو 2.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 59.38 دولار للبرميل.





وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 12.8 مليون برميل الأسبوع الماضي متجاوزة بفارق كبير توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل ومسجلة أكبر زيادة أسبوعية منذ سبتمبر 2016.





وانخفض صافي واردات أمريكا من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.





وارتفع مجمل الصادرات إلى 3.8 مليون برميل متجاوزا مستواه القياسي السابق البالغ 3.6 مليون برميل يوميا الذي سجله في فبراير.





وتنتظر السوق اجتماع مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع القادم يليه اجتماع أوبك مع منتجين رئيسيين غير أعضاء بالمنظمة، والذين يشكلون مجموعة تعرف باسم أوبك+، في الأول والثاني من يوليو.





وستناقش المجموعة تمديد تخفيضات انتاج النفط للنصف الثاني من هذا العام.