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مقتل يمني وإصابة 4 آخرين بقصف للميليشيا على مسجد بالحديدة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:13 م
مقتل يمني وإصابة 4 آخرين بقصف للميليشيا على مسجد بالحديدة
ارشيفية
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وكالات
 
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استشهد اليوم الأربعاء مواطن وأصيب أربعة آخرون بقصف مدفعي لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر يمنية، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية قصفت بالمدفعية الثقيلة مسجد الهدى في حي المنظر المكتظ بالسكان جنوب المدينة، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" الأربعاء.

وأضافت المصادر، أن القصف طال المسجد القريب من مطار الحديدة الدولي جنوب المدينة.

وذكرت المصادر، أن القصف أسفر عن مقتل مواطن يمني وإصابة 4 آخرون.

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