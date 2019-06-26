مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم في كأس أمم افريقيا TOTAL مصر 2019 ستكون متاحة يلا شوت عبر beIN SPORTS

مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر، اليوم الأربعاء 26-6-2019 ،يلا شوت yalla shoot رابط مشاهدة مباراة مصر والكونغو بدون تقطيع رابط سريع can 2019 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.





موعد مباراة مصر والكونغو والقنوات الناقلة:

سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع مواجهة قوية للمنتخب المصري أمام نظيره الكونغولي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.





وتنقل قناة بس ان سبورت الرياضية ماكس مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في بث حي ومباشر وقناة تايم سبورت صاحبة حق نقل البطولة عبر البث الأرضي وسيعلق على اللقاء علي محمد علي عبر قناة بي ان سبورت الرياضية بينما سيعلق عصام عبده على تايم سبورت.





تشكيلة مصر المتوقع أمام الكونغو:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي – أيمن أشرف.

في خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: محمد صلاح - "تريزيجيه"- مروان محسن.

واستقر مدرب المنتخب الكونغولي ابينيجي يسعى على تشكيل فريقه أمام منتخب مصر:

في حراسة المرمى: ماتامبي لي

في خط الدفاع: يساما مبيكو- يوندولا – تيسراند – ماسوكو

في خط الوسط: بوكادي – مبوكو - مانغولو

في خط الهجوم: مشاك اليا – باكامبو - يانيك بولاسي





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