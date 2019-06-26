ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نبيل الحلفاوي يحلل الشوط الأول من مباراة مصر والكونغو في أمم إفريقيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:20 م
نبيل الحلفاوي يحلل الشوط الأول من مباراة مصر والكونغو في أمم إفريقيا
نبيل الحلفاوي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
شارك الفنان نبيل الحلفاوي، جمهوره عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تحليله للشوط الأول من مباراة منتخب مصر ضد منتخب الكونغو الديمقراطي ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه على "تويتر"، "لم يقصر أحد من اللاعبين في الشوط الأول باستثناء كرة وحيدة للشناوي التي لم يتحرك فيها وأنقذتها العارضة. عبد الله مش في يومه.. ننتظر وليد سليمان.

واكمل "الحلفاوي"، قائلًا: "هدف صلاح حرره من ضغط انتظار الجماهير لتسجيله.. تريزيجيه تباطأ مرة في التمرير لصلاح لكنه عوضها بانطلاقته الرائعة التي أعقبها بأسيست الهدف".

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مسلسلات رمضان كاس الامم افريقية فن شاهد الافلام الجديدة اخبار حصرية اخبار النجوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
1
x
16:30
0
غينيا
أوغندا
1
x
19:00
1
زيمبابوي
مصر
2
x
22:00
0
جمهورية الكونجو