نبيل الحلفاوي يحلل الشوط الأول من مباراة مصر والكونغو في أمم إفريقيا
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:20 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
شارك الفنان نبيل الحلفاوي، جمهوره عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تحليله للشوط الأول من مباراة منتخب مصر ضد منتخب الكونغو الديمقراطي ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه على "تويتر"، "لم يقصر أحد من اللاعبين في الشوط الأول باستثناء كرة وحيدة للشناوي التي لم يتحرك فيها وأنقذتها العارضة. عبد الله مش في يومه.. ننتظر وليد سليمان.
واكمل "الحلفاوي"، قائلًا: "هدف صلاح حرره من ضغط انتظار الجماهير لتسجيله.. تريزيجيه تباطأ مرة في التمرير لصلاح لكنه عوضها بانطلاقته الرائعة التي أعقبها بأسيست الهدف".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مسلسلات رمضان كاس الامم افريقية فن شاهد الافلام الجديدة اخبار حصرية اخبار النجوم اخبار الفن
- نبيل الحلفاوي يعترض علي زيادة حروف تغريدات "تويتر"
- نبيل الحلفاوي بعد فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب بإنجلترا: "إيه الكرم ده يا رب"
- نبيل الحلفاوي لمتهمي بعثة الفنانين بهزيمة المنتخب: "مش مكسوفين من نفسكم؟"
- نبيل الحلفاوي: "قلوبنا مع أهلنا في الكويت والأردن والسعودية"
- نبيل الحلفاوي يحسم الجدل حول ترشحه لنقيب الممثلين
- نبيل الحلفاوي يكشف سر عدم ظهوره إعلاميًا
- نبيل الحلفاوي عن الهدف الأول للمنتخب المصري: "أخيرًا زغردت"
- شاهد.. تعليق نبيل الحلفاوي على تغييرات الشوط الثاني في مباراة مصر وزيمبابوي
- نبيل الحلفاوي: هذه توقعاتي لمباراة مصر والكونغو في أمم إفريقيا