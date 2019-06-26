نبيل الحلفاوي يحلل الشوط الأول من مباراة مصر والكونغو في أمم إفريقيا





وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه على "تويتر"، "لم يقصر أحد من اللاعبين في الشوط الأول باستثناء كرة وحيدة للشناوي التي لم يتحرك فيها وأنقذتها العارضة. عبد الله مش في يومه.. ننتظر وليد سليمان.





واكمل "الحلفاوي"، قائلًا: " هدف صلاح حرره من ضغط انتظار الجماهير لتسجيله.. تريزيجيه تباطأ مرة في التمرير لصلاح لكنه عوضها بانطلاقته الرائعة التي أعقبها بأسيست الهدف".





شارك الفنان نبيل الحلفاوي، جمهوره عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تحليله للشوط الأول من مباراة منتخب مصر ضد منتخب الكونغو الديمقراطي ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.