مقاهي الإسكندرية ممتلئة العدد لمتابعة مباراة المنتخب وفريق الكونغو

أمتلئت مساء اليوم الأربعاء مقاهي الإسكندرية بأعداد كبيرة من متابعي المباراه الثانية للمنتخب المصري ضد نظيره لفريق الكونغو الديمقراطية، وقد توافد المشجعون السكندريون بمختلف فئاتهم العمرية حاملين صافرات تشجيعية والأعلام المصرية لتشجيع المنتخب المصري.



