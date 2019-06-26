مقاهي الإسكندرية ممتلئة العدد لمتابعة مباراة المنتخب وفريق الكونغو
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:10 م
دينا حسن- محمد رجب
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أمتلئت مساء اليوم الأربعاء مقاهي الإسكندرية بأعداد كبيرة من متابعي المباراه الثانية للمنتخب المصري ضد نظيره لفريق الكونغو الديمقراطية، وقد توافد المشجعون السكندريون بمختلف فئاتهم العمرية حاملين صافرات تشجيعية والأعلام المصرية لتشجيع المنتخب المصري.
وقد استعدت المقاهي بمزيد من الكراسي وشاشات العرض المكبرة، فيما صاح المتابعون فور تسديد نحن المنتخب المصري محمد صلاح أول هدف في المباراة.
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