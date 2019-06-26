متابعة الجماهير المصرية لمباراة مصر والكونغو في مركز شباب الجزيرة "صور"
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:05 م
تصوير : ولاء غنيم
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